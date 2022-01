Lyon : l’édition 2022 du Mondial des métiers reportée en fin d’année

Dans un communiqué paru ce vendredi, l’association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a annoncé le report de l’édition 2022 du Mondial des Métiers qui devait avoir lieu le mois prochain à Eurexpo.

La raison semble en effet peu étonnante : l’aggravation de l’épidémie et les nombreuses mesures restrictives prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus empêcheraient le salon de se tenir normalement. "La priorité est de préserver la santé des visiteurs et des exposants, ainsi que la qualité des démonstrations de métiers proposées, ce qui n’est pas possible dans le contexte sanitaire actuel".

Ce salon d’une durée de quatre jours, porté par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation depuis avril 2020, présente des centaines de démonstrations de métiers, principalement animées par des jeunes en formation. Chaque année ce sont plus de 100 000 visiteurs qui viennent voir les démonstrations de près de 4000 exposants.

Les partenaires à se mobiliser sont nombreux : "branches professionnelles, représentants du monde économique, autorités académiques, acteurs publics et privés de l’orientation, établissements de formation". Ils proposent des stands qui permettent de découvrir la réalité du monde du travail.

Une nouvelle date pour cette édition 2022 est en train d’être étudiée par l’association, les exposants, et les partenaires. Leur priorité étant de "proposer au public un salon qualitatif et emblématique sur lequel les démonstrations auront toute leur place, tout en protégeant la santé des visiteurs et des exposants", le report semblait inévitable.

La prochaine édition aura probablement lieu fin novembre / début décembre 2022, à Eurexpo.

La présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, Sophie Cruz, a affirmé dans le communiqué que l’association reste "pleinement engagée pour informer les publics sur l’orientation et les métiers". Elle informe également que "deux bus de l’orientation sillonnent les routes de la région pour faire découvrir les métiers en réalité virtuelle au sein des établissements scolaires".

Par ailleurs, le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes ouvrira ses portes le 26 janvier au Campus Région du numérique de Charbonnières-les-Bains, pour faire découvrir aux 12-18 ans les différents domaines du numérique.