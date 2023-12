Mondial des Métiers de Lyon : bien s'orienter avant les vacances

En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 700 métiers répartis dans 60 domaines et thématiques seront présentés aux futurs étudiants ou aux personnes en réorientation professionnelle.

Pour Denis Marjolet, moniteur maintenance au MFR de Saint-Martin-en-Haut, le Mondial des Métiers est l'occasion de "mettre en place les stands les plus pertinents possibles" car les jeunes sont à un moment crucial de leur vie "et ce n'est pas évident pour eux".

En mécanique, il concède avoir beaucoup de demandes pour des métiers en "évolution importante et rapide", avec un coup de projecteur sur l'hybride cette année à Eurexpo.

Naël Haras est actuellement en formation en mode au SEPR de Lyon. C'est grâce au Mondial des Métiers qu'il a trouvé sa voie après "échangé avec des personnes de (son) âge. C'est plus facile et agréable qu'avec des adultes", indique celui qui rêve un jour de se lancer avec sa propre marque.

En 2022, 100 000 visiteurs avaient été accueillis au Mondial des Métiers. Sophie Cruz, présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il "apporte les clés nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation".

L'inscription, gratuite, se fait sur la billetterie de l'évènement, ouverte jusqu'au dernier jour d'exposition.