Retour du Salon de l’Automobile de Lyon après deux ans d’absence : “Nous sommes dans les starting-blocks”

C’est le premier rendez-vous automobile de l’année 2022 : comme le salon de Genève et de Bruxelles n’ont pas eu lieu pour des raisons sanitaires, le Salon de l’Automobile de Lyon a le monopole du premier rassemblement entre les exposants et les visiteurs férus d’auto.

Pour rappel, la dernière édition d’un salon de l’automobile en France remonte en septembre 2019, et c’était celui de Lyon. Plus de 60 000 visiteurs avaient répondu à l’appel.

Cette année, le salon de l’Automobile a pour mots d’ordre “l’évolution avec le marché,” comme le détaille ce matin la directrice du salon Anne-Marie Baezner. De retour du 7 au 11 avril à Eurexpo sur une superficie de 50 000m2, le Salon de l’Automobile de Lyon s’adapte à la demande : 10 000m2 seront consacrés aux mobilités comme les vélos ou les trottinettes électriques. “Je crois qu’il ne faut pas opposer les modes de déplacements mais bien les rendre complémentaires,” explique la directrice. Dès l’entrée du salon, 25 voitures 100% électriques ou hydrogène seront mises en avant.

Le salon proposera également à la vente des véhicules d’occasion chez les concessionnaires. Les stands, identiques les uns aux autres et d’une superficie de 100 à 600m2 ont pour but de “rendre la vedette aux véhicules, et non aux stands,” explique Anne-Marie Baezner.

Les véhicules 0 émission occuperont une place de 10 000m2. Monospaces, citadines, véhicules de prestige, concept-cars sont prévus pour le Salon de l’automobile de Lyon qui réunira 100% des marques représentatives du marché, soit plus de 40 marques. Les voitures pourront être essayées par les intéressés. Comme l’explique la directrice du salon, il est important “de soulever le capot et d’examiner les voitures”. La liste des véhicules ne sera dévoilée que dans une dizaine de jours.

Pour les passionnés d’automobile, le salon proposera quatre expositions insolites mettant en avant les Porsche 911, le modèle emblématique de la marque, un stand pour célébrer les 40 ans de la Fondation Berliet, une exposition Ford Mustang en collaboration avec les Clubs locaux, et pour le clou du spectacle, un stand dédié aux voitures de compétitions actuelles de la marque Alpine, avec la Formule 1, la voiture de rallye, la GT4 ou encore la voiture qui va concourir les 24 heures du Mans.

En termes de divertissements, le salon de l’automobile à Lyon proposera le 8 avril un déjeuner avec des pilotes, comme Jacques Laffite, Jean-Pierre Jarier, Bruno Saby ou encore René Arnoux, mais aussi des animations comme un atelier pit stop.

Le salon sera ouvert de 10h à 20h, sauf pour la nocturne du vendredi 8 avril, où il prolongera l’accueil des visiteurs jusqu’à 22h. Le coût de l’entrée est fixé à 7€ pour les réservations sur le site internet, et à 8€ en physique. Le salon est gratuit pour les moins de 12 ans.

La directrice du Salon Anne-Marie Baezner ne peut cacher son impatience : “Nous sommes dans les starting-blocks. Nous sommes confiants dans l’avenir de l’automobile au centre de la mobilité !”

N.S.