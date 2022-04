Coup d'envoi ce jeudi du Salon de l'Automobile de Lyon après deux ans d'absence

Pour cette nouvelle édition, l'événement compte s'adapter à la demande en mettant en avant dès l'entrée 25 voitures 100% électriques ou hydrogène et en consacrant 10 000m² aux modes de transports doux comme les vélos et les trottinettes électriques. L'ensemble des marques représentatives du marché, soit plus de 40 marques, seront présentes pour présenter leurs monospaces, citadines, véhicules de prestige, et autres concept-cars.

Le salon proposera également à la vente des véhicules d’occasion chez les concessionnaires.

Pour les passionnés d’automobile, le salon proposera quatre expositions insolites mettant en avant les Porsche 911, le modèle emblématique de la marque, un stand pour célébrer les 40 ans de la Fondation Berliet, une exposition Ford Mustang en collaboration avec les Clubs locaux, et pour le clou du spectacle, un stand dédié aux voitures de compétitions actuelles de la marque Alpine, avec la Formule 1, la voiture de rallye, la GT4 ou encore la voiture qui va concourir les 24 heures du Mans.

Avec les annulations des salons de l'Auto de Genève et de Bruxelles, l'événement lyonnais, qui sera l'un des seuls rassemblements entre exposants et visiteurs férus d’auto, espère remporter un franc succès. La précédente édition, qui remonte à 2019, avait rassemblé plus de 60 000 visiteurs.

Infos pratiques :

Le salon sera ouvert de 10h à 20h, sauf pour la nocturne du vendredi 8 avril, où il prolongera l’accueil des visiteurs jusqu’à 22h. Le coût de l’entrée est fixé à 7€ pour les réservations sur le site internet, et à 8€ en physique. Le salon est gratuit pour les moins de 12 ans.