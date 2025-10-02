Salon de l’auto à Lyon : une édition 2025 qui affole les compteurs

Le Salon automobile de Lyon a connu une affluence sans précédent lors de son édition 2025. Organisé sur cinq jours à Eurexpo, l’événement a réuni 98 454 visiteurs, soit une hausse de près de 30 % par rapport à 2023.

Pas moins de 55 marques ont répondu présent pour exposer leurs gammes et nouveautés, offrant aux visiteurs un panorama complet du marché automobile.

Cette formule a séduit autant les passionnés que les acheteurs, puisque près de 2 400 commandes de véhicules neufs et d’occasion ont été enregistrées, en progression de 24 % sur la précédente édition.

Le salon lyonnais a également marqué les esprits par la présence de dirigeants de grandes marques automobiles, venus assister à la cérémonie d’ouverture. Devenu un rendez-vous incontournable pour la filière, l’événement donne déjà rendez-vous au public du 22 au 26 septembre 2027 pour sa prochaine édition.