Economie

Salon de l’auto à Lyon : une édition 2025 qui affole les compteurs

Salon de l’auto à Lyon : une édition 2025 qui affole les compteurs
Photo d'illustration : LyonMag

Près de 100 000 visiteurs en cinq jours et des milliers de véhicules vendus.

Le Salon automobile de Lyon a connu une affluence sans précédent lors de son édition 2025. Organisé sur cinq jours à Eurexpo, l’événement a réuni 98 454 visiteurs, soit une hausse de près de 30 % par rapport à 2023.

Pas moins de 55 marques ont répondu présent pour exposer leurs gammes et nouveautés, offrant aux visiteurs un panorama complet du marché automobile.

Cette formule a séduit autant les passionnés que les acheteurs, puisque près de 2 400 commandes de véhicules neufs et d’occasion ont été enregistrées, en progression de 24 % sur la précédente édition.

Le salon lyonnais a également marqué les esprits par la présence de dirigeants de grandes marques automobiles, venus assister à la cérémonie d’ouverture. Devenu un rendez-vous incontournable pour la filière, l’événement donne déjà rendez-vous au public du 22 au 26 septembre 2027 pour sa prochaine édition.

Tags :

salon de l'auto

Salon de l'Automobile de Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
En meme temps le 02/10/2025 à 11:53

Je n ai pas trouvé que cela ressemblait à un Salon de l 'Auto (avec des nouveautés , des véhicules extraordinaires , des belles carrosseries...
Salon de vendeurs d'autos ordinaires : oui
Cela a bien perdu de sa superbe.

Signaler Répondre
avatar
à force de rabais le 02/10/2025 à 11:38
Concurrence bénéfique a écrit le 02/10/2025 à 11h30

Un grand merci aux chinois qui, avec des rapports qualité/prix incomparables, sont à l'origine des rabais des constructeurs européens qui s'en mettaient plein les poches.

les constructeurs français finiront par fermer..pareil dans le textile...y restera plus que les chinois..qui seront à paris

Signaler Répondre
avatar
Concurrence bénéfique le 02/10/2025 à 11:30

Un grand merci aux chinois qui, avec des rapports qualité/prix incomparables, sont à l'origine des rabais des constructeurs européens qui s'en mettaient plein les poches.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.