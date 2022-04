Salon de l'Auto : les écologistes de la Métropole de Lyon seront sur place

Nouvelle main tendue cette semaine avec l'annonce de la présence de la Métropole de Lyon et de LPA au salon de l'Auto. Ce dernier démarre ce jeudi à Eurexpo.

Dans un communiqué de presse, la collectivité aujourd'hui dirigée par Bruno Bernard (EELV) "entend rappeler que la voiture garde et gardera une place éminente sur le territoire du Grand Lyon, tout en devant s'adapter aux enjeux du 21e siècle".

Un stand commun Métropole-LPA sera ainsi installé au sein de l'univers "Mobilité" du salon. Univers créé récemment, en 2017.

Le but sera "d'échanger avec les visiteurs sur les projets en cours en faveur des mobilités quotidiennes : limitations de vitesse sur certains axes, Lyon devenue ville à 30km/h depuis le 30 mars, aménagements de voirie en faveur des modes actifs et des transports collectifs, amplification de la ZFE à partir du 1er septembre pour les véhicules particuliers les plus polluants".

LPA, présidé par Fabien Bagnon, a multiplié par quatre sa flotte d'autopartage Citiz LPA et atteint désormais le chiffre de 400 véhicules répartis dans près de 150 stations.

Reste à connaître l'accueil que certains accorderont au stand de la collectivité. Ce n'est pas la première fois que la Métropole s'invite à un tel évènement à Eurexpo. Récemment, elle était représentée au salon Primevère mais aussi à la Foire de Lyon.