Lyon : Mayline Tran "sauvée par miracle" grâce à Pauline Jaricot

Lyonnaise, Pauline Jaricot, est la fondatrice de l’œuvre catholique de la Propagation de la foi et du Rosaire vivant. La guérison miraculeuse de Mayline Tran, reconnue en 2020 par le pape François, permet aujourd’hui sa béatification.

Mayline a 3 ans lorsqu’elle subit, le 29 mai 2012, un accident domestique dramatique en s’étouffant avec une Knacki Ball lors d’un dîner entre voisins. Elle ne devait pas passer la nuit, mais se tient aujourd’hui pleine d’énergie aux côtés de famille pour célébrer la béatification de Pauline Jaricot, née en 1799.

Son père, Emmanuel Tran, témoignait pour sa fille ce mercredi dans l’église Saint-Polycarpe dans le 1e arrondissement de Lyon. Le lieu est symbolique car le cœur de Pauline Jaricot, décédée en 1862, y repose. "C’est impressionnant de faire un discours face à Dieu", commence-t-il timidement en se tenant face à une statue du Christ.

Le soir du drame, les pompiers peinent à stabiliser la petite fille qui est transférée à l’hôpital de Lyon. "Tout s’écroule, on a l’impression que quand on arrive à l’hôpital on est un peu sauvé mais c’est pire", explique le père de Mayline.

Après plusieurs arrêts cardiaques, le diagnostic est sans appel : le cerveau de Mayline ne fonctionne plus convenablement. Le corps médical annonce qu’ils envisagent de débrancher Mayline et donnent les détails du "projet de fin de vie" de l’enfant. "Le terme est plutôt mal choisi par les médecins je trouve parce que quand on parle de projet on parle d’avenir normalement", ajoute Emmanuel Tran.

En parallèle, une maman de l’école Cour Diot, engagée dans la paroisse de l’école, lance une neuvaine et invoque Pauline Jaricot dans ses prières. Toute la famille se met alors à prier pour essayer de trouver une issue favorable. Peu de temps après, c’est à Nice que tout a basculé, après le déménagement de la famille, Mayline a été transférée dans un nouvel hôpital. "Elle était tellement différente, on a compris qu’elle était revenue, on l’a vu dans ses yeux", explique le père de Mayline. "Un jour, alors qu’il y avait un médecin, elle a reconnu et appelé sa mère", affirme Emmanuel Tran, rattrapé par l’émotion.

Tout est ensuite allé très vite au vu de son état initial. La famille croit alors à un miracle et fournit les dossiers médicaux qui attestaient du décès imminent de la fillette à la Congrégation pour la cause des saints. Le miracle a été officialisé et attribué à Pauline Jaricot quelques années plus tard par le pape François. "Depuis le miracle, j’adresse toutes mes prières à Pauline Jaricot. Avant j’invoquais son aide, maintenant je la remercie", déclare Emmanuel Tran.

"J’ai publié cet ouvrage car il m’a semblé important de diffuser ce message d’amour et d’espoir. Les gens ont besoin de ce genre de message, croyants ou non", assure le père de la petite fille devant un kakémono à l’effigie de son livre "Sauvée par miracle" sorti ce mercredi. L’ouvrage retrace les 8 ans de l’histoire de Mayline.

La famille sera présente pour la béatification de Pauline Jaricot ainsi que 3 représentants du pape. "Nous sommes des personnes normales dans un monde à peu près normal. On peut se sentir dépassé par l’ampleur de l’événement mais ce qui est important pour moi aujourd’hui c’est de faire comprendre que les miracles existent. Le message est très beau, tout le monde peut bénéficier d’un cadeau de Dieu", conclut Emmanuel Tran.

A.B.