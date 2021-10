Le réseau TCL va renforcer l'offre du T5, avec un dernier départ fixé à 1h34 vendredi et samedi.

Quant à la navette N100, elle circulera entre Vaulx-en-Velin la Soie et Eurexpo de 7h30 à 22h mercredi, jeudi et dimanche et de 7h30 à 1h15 vendredi et samedi.