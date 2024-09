Lou Rugby - Bordeaux-Bègles : un premier test à domicile pour les Lyonnais 

Le Lou Rugby s’apprête à faire son entrée à domicile pour la saison 2024-2025 du Top 14, avec l’envie de maintenir leur dynamique après une victoire importante à Montpellier. Ce succès met fin à une longue série sans victoire à l’extérieur, mais le directeur sportif Fabien Gengenbacher garde la tête froide : "il faut confirmer notre victoire à l’extérieur et reprendre notre dynamique positive ici. On doit montrer le visage de cette année à domicile."

Les Lyonnais restent sur dix victoires consécutives à Gerland, et bien qu’ils aient entamé cette nouvelle saison avec un effectif remanié, l’envie de bien faire à domicile est palpable. Jérôme Rey, pilier du Lou, partage cet enthousiasme : "on est sur 10 matches de suite victorieux à Gerland. C’est un nouveau groupe, un nouveau challenge. Après cette victoire à Montpellier, c’est un nouveau départ."

Cependant, la tâche s’annonce ardue face à un adversaire de taille. Bordeaux Bègles, qui a terminé troisième du Top 14 l’an dernier, a déjà montré de belles choses lors de son premier match de la saison. "Les Bordelais ont été impressionnants lors du premier match", confirme Gengenbacher, conscient que les erreurs commises à Montpellier ne devront pas se répéter : "on a peut-être laissé un peu trop d’opportunités à Montpellier. Et contre Bordeaux, il faudra éviter cela."

Gengenbacher ajoute : "on a appris des choses la semaine dernière, notamment sur la deuxième mi-temps où on a su alterner un peu plus le jeu pour avoir plus de constance et d’occupation. Un bon équilibre entre notre jeu d’attaque et notre jeu d’occupation sera crucial."

De son côté, Jérôme Rey met en avant la force collective et la solidité défensive qui seront nécessaires pour contrer la puissance bordelaise : "niveau solidarité, défense, on est bien. Il faut continuer là-dedans. On sait que Bordeaux est encore plus lourd que Montpellier."

Face à un Bordeaux Bègles ambitieux et lourdement armé, le Lou Rugby devra faire preuve d’efficacité dans toutes les phases de jeu. Pour Fabien Gengenbacher les deux équipes ont un objectif commun. "Aujourd’hui, je pense que les deux équipes auront à cœur de faire du jeu. Pour nous, c’est un bon test", conclut le directeur sportif.