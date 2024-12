Karim Ghezal prend les rênes du LOU et dévoile sa vision pour l’équipe

Arrivé ce lundi, Karim Ghezal a de nombreuses ambitions pour redresser le LOU dans le championnat. L’ancien joueur du club lyonnais (2014-2016) puis entraineur adjoint (2016-2019) a annoncé que "ça fait du bien d’être de retour à la maison" après avoir été entraîneur au Stade français pendant un an.

Le LOU Rugby ne connait pas son meilleur début de saison, occupant actuellement l’avant-dernière place et n’ayant pas gagné depuis cinq matchs. Des résultats qui ne sont pas à la hauteur selon le coach.

"Le plus important c’est la qualité des joueurs de très haut niveau, du staff. Il ne manque pas grand-chose mais il faut aller direct à l’essentiel" a indiqué Karim Ghezal avant la rencontre face aux Zèbres en Challenge Cup à Parme, en Italie ce week-end.

Arrivé dans un moment critique pour les Lyonnais, la pression n’a pas été un problème pour le nouvel entraineur : "quand on aime la compétition, je me sers des expériences passées, notamment l’année dernière lorsque je suis arrivé en cours de saison et que j’ai rempli les objectifs. Donc arriver en cours de saison il n’y a aucun souci".

"Je veux refaire du LOU un club respecté et craint" a-t-il conclu.

Un redressement des points qui est primordial si les Lyonnais ne veulent pas être relégués en Pro D2.