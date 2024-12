Top 14 : une victoire impérative pour le LOU Rugby face à Pau

Après leur défaite la semaine dernière, les Rouge et Noir occupent désormais la 12e place du classement avec 18 points, tandis que la Section Paloise, actuellement 13e et barragiste, compte seulement 15 points.

Cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes, qui restent chacune sur une série de quatre défaites consécutives.

“On a une urgence de résultat, une urgence de récupérer les points perdus”, a expliqué Fabien Gengenbacher avant d’ajouter : “On s’est vraiment focalisés sur le contenu pour mettre les ingrédients nécessaires et être précis”. L’équipe de Pau ne connaît pas non plus un grand succès, “ils sont dans un contexte délicat, ils ont dû se resserrer cette semaine et je pense qu’ils vont nous proposer beaucoup de combat”, a conclu le coach.

Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, l’état d’esprit reste positif. “On a beaucoup d’énergie et on a envie de jouer ce match, notamment pour stopper l’hémorragie et repartir de l’avant”, a annoncé Steve Blanc-Mappaz avant d’ajouter : “C’est sûr qu’en enchaînant 4 défaites d’affilée, il y a des doutes, mais il faut qu’on se recentre sur quelque chose de positif”.

De plus côté lyonnais, les internationaux effectuent leur retour ce week-end. Bien que huit joueurs aient été sélectionnés, le demi de mêlée Martin Page-Relo n’a pas été retenu pour ce match crucial, déterminant pour l’avenir du club.

Par ailleurs, cette semaine, le départ de l’ailier Xavier Mignot a été annoncé : il rejoindra la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, dès février prochain.

Coup d’envoi prévu ce samedi à 16h30 (diffusé sur Canal+).