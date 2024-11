Top 14 : le match de la relance pour le LOU contre Clermont

L’équipe du LOU Rugby affrontera l’ASM Clermont ce samedi 23 novembre 2024 au Matmut Stadium de Gerland, dans le cadre de la 10e journée de championnat.

Après presque un mois d’absence, les Rouge et Noir retrouvent leur pelouse de Gerland. Actuellement la 10e place, avec trois défaites consécutives, les hommes de Fabien Gengenbacher devront faire preuve d’agressivité pour espérer remporter ce match et se rapprocher du top 6.

"Il n'y avait pas mal de déception et de frustration après les derniers matchs. On n’est pas là où on aurait voulu être", ajoute Félix Lambey, deuxième ligne.

"Un vécu qui doit servir"

Ayant déjà traversé une période difficile la saison dernière, le groupe a prouvé qu’il pouvait se relever et aller chercher des victoires dans des situations compliquées.

"Nous sommes arrivés à un moment charnière de la saison, où l’on ne peut pas se permettre de perdre", insiste Félix Lambey.

Pour ce match, le LOU Rugby devra se passer de Léo Berdeu, réserviste avec le XV de France. La Ligue ayant refusé de le libérer pour jouer en TOP 14 ce samedi, il restera en tribune.

Et ce n’est pas tout : Lyon devra également composer sans huit autres joueurs partis en séléction. "Nous sommes dans une phase de doublons. Les internationaux ne sont pas là, et nous avons aussi quatre blessés. Cela nous place dans une zone de tension, notamment à des postes où ces absences se cumulent", explique l’entraîneur Fabien Gengenbacher.

En revanche, ce match marquera la première titularisation de la saison pour le talonneur Yanis Charcosset. Côté retours, Gomes Sa et Lavanini devraient par ailleurs faire leur réapparition après leurs blessures.

Si Clermont est toujours en quête d’une première victoire à l’extérieur cette saison, le LOU s’attend à "un gros match" pour espérer se relancer.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 sur Canal+.