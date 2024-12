TOP 14 : un duel entre rouge et noir

Après deux semaines de Challenge Cup, c’est le retour du TOP 14 au Matmut Stadium.

Dans un stade presque complet, les hommes de Fabien Gengenbacher qui restent sur cinq défaites de suite en championnat, n’ont plus le choix que de gagner pour remonter au classement. Actuellement à la 13 place du classement avec 18 points.

"Collectivement, je pense qu’on a fait un bon début de saison, on a eu ce passage à vide de quatre matchs sur un mois où l’on n’a pas été performant, ce qui nous a valu cette place de 13e, mais maintenant, il faut monter qu’on est une grande équipe et qu’on peut faire basculer le classement", explique Kilian Geraci, deuxième ligne.

Pour le coach Karim Ghezal, arrivé il y a à peine deux semaines, il faut faire en sorte que ce club "ne reste pas dans les trois dernières places," tout en tenant compte du contexte, car beaucoup d’autres matchs arrivent après Toulouse.

"On sait que ça va être un match qui va être âpre, peu importe l’équipe que l’on aura en face", affirme Kilian Geraci.

L’adversaire toulousain se montre très confiant avec un très bon début de saison, 39 points au compteur et seulement trois défaites, mais l’équipe n’a plus gagné face au Lou à Gerland depuis 2017.

Le joueur de deuxieme ligne a ajouté : "On joue contre la meilleure équipe du moment et peut-être des 2 / 3 dernières années, c’est une semaine assez particulière pour ça, mais aussi parce que cette semaine, on doit gagner et retrouver le chemin de la victoire en top 14".

Pour l’occasion, les tribunes supérieures des deux virages ont été débâchées, ce qui augmente la jauge du stade à près de 33 000 places.

Ce ne sera pas le seul match à suivre ce dimanche au Matmut Stadium puisque les Féminines du LOU affronteront également le Stade Toulousain, en lever de rideau à 17h45. Un match accessible avec votre billet de match de TOP 14.

Coup d’envoi 21h05 (canal+)