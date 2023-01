Le BHV/Marais de Paris, prochaine acquisition du groupe lyonnais SGM

Selon nos informations exclusives, les dirigeants lyonnais de SGM (Société des Grands Magasins) rachètent le BHV/Marais de Paris.

La famille Moulin-Houzé souhaitait s'en séparer depuis quelques années. La crise sanitaire et la diminution de la place de la voiture en centre-ville de la capitale avaient fait chuter la fréquentation du célèbre magasin de la rue de Rivoli, à deux pas de l'Hôtel de Ville. C'est l'un des credos de SGM : viser les centres commerciaux en difficulté pour les redresser.

On ne connaît pas encore le montant de la transaction entre les Moulin-Houzé et les Merlin. L'opération finalisée doit être officialisée d'ici quelques semaines.

SGM poursuit sa croissance à travers d'importantes acquisitions en France. A l'automne 2021, la société basée à la Cité Internationale à Lyon mettaient la main sur sept magasins Galeries Lafayette en France (Grenoble, Dijon, Angers, Limoges, Orléans, Reims et Le Mans, soit 80 000m2 de surface de vente et 300 millions d'euros de CA annuel). A l'époque déjà, la transaction s'était opérée avec les Moulin-Houzé.

"Nous avons l’ambition d’apporter à ces établissements une nouvelle dynamique et de contribuer à leur développement et à l’animation des centres-villes où ils sont implantés. Nous nous inscrirons dans la continuité en nous appuyant sur la force de ces magasins – le rayonnement de la marque Galeries Lafayette, la qualité architecturale et l’emplacement central des sites, l’expertise des collaborateurs – mais nous voulons aussi innover en cohérence avec notre ADN et nos valeurs d’entrepreneurs", déclarait à l'époque Frédéric Merlin.