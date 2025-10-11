"Arrête ton baratin" : une manifestation contre Frédéric Merlin et l'implantation de Shein au BHV

Le lyonnais Frédéric Merlin, président de la foncière SGM et propriétaire du BHV Marais à Paris, fait face à une cascade de reproches.

Ce vendredi, une manifestation s'est même tenue devant le grand magasin de la capitale et visait directement l'homme d'affaires. Une centaine de personnes, essentiellement des salariés répondant à l'appel d'une intersyndicale, ont dénoncé l'arrivée de Shein au BHV. "Merlin, Merlin, arrête ton baratin", ont scandé les manifestants, inquiets de voir des marques quitter les lieux depuis l'annonce du partenariat avec Shein.

Des élus comme le communiste Ian Brossat étaient aussi présents pour soutenir les salariés.

Car au-delà des impayés et des fournisseurs impatients, c'est tout simplement l'avenir de la mythique enseigne parisienne qui vacille sur impulsion de Frédéric Merlin.