"Arrête ton baratin" : une manifestation contre Frédéric Merlin et l'implantation de Shein au BHV

Le lyonnais Frédéric Merlin, président de la foncière SGM et propriétaire du BHV Marais à Paris, fait face à une cascade de reproches.
Ce vendredi, une manifestation s'est même tenue devant le grand magasin de la capitale et visait directement l'homme d'affaires. Une centaine de personnes, essentiellement des salariés répondant à l'appel d'une intersyndicale, ont dénoncé l'arrivée de Shein au BHV. "Merlin, Merlin, arrête ton baratin", ont scandé les manifestants, inquiets de voir des marques quitter les lieux depuis l'annonce du partenariat avec Shein.
Des élus comme le communiste Ian Brossat étaient aussi présents pour soutenir les salariés.
Car au-delà des impayés et des fournisseurs impatients, c'est tout simplement l'avenir de la mythique enseigne parisienne qui vacille sur impulsion de Frédéric Merlin.
L’arrivée de Shein au BHV est un scandale.— Ian Brossat 🍉 (@IanBrossat) October 10, 2025
Bravo aux salarié-es de se mobiliser face aux lubies délirantes de leur nouveau patron, M. Merlin, plus occupé à faire le buzz qu’à se soucier de la bonne santé de ce magasin emblématique pour de nombreux Parisiennes et Parisiens. pic.twitter.com/nV6oyI2hvr
Qu'il commence par payer ses fournisseurs qu'il méprise ainsi que ses salariés.Signaler Répondre
Il doit 1 an d'impayés au Slip Français et bien d'autres fabricants honnêtes qui se battent pour maintenir leur production en France !!!
Et maintenant c'est de la crasse chinoise fabriquée par des enfants qu'il va refourguer.
Ces méthodes de voyou sont une honte pour notre économie.