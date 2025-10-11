Economie

"Arrête ton baratin" : une manifestation contre Frédéric Merlin et l'implantation de Shein au BHV

"Arrête ton baratin" : une manifestation contre Frédéric Merlin et l'implantation de Shein au BHV
"Arrête ton baratin" : une manifestation contre Frédéric Merlin et l'implantation de Shein au BHV - DR

Il n'y a pas que Sébastien Lecornu qui passe un mauvais mois d'octobre.

Le lyonnais Frédéric Merlin, président de la foncière SGM et propriétaire du BHV Marais à Paris, fait face à une cascade de reproches.

Ce vendredi, une manifestation s'est même tenue devant le grand magasin de la capitale et visait directement l'homme d'affaires. Une centaine de personnes, essentiellement des salariés répondant à l'appel d'une intersyndicale, ont dénoncé l'arrivée de Shein au BHV. "Merlin, Merlin, arrête ton baratin", ont scandé les manifestants, inquiets de voir des marques quitter les lieux depuis l'annonce du partenariat avec Shein.

Des élus comme le communiste Ian Brossat étaient aussi présents pour soutenir les salariés.

Car au-delà des impayés et des fournisseurs impatients, c'est tout simplement l'avenir de la mythique enseigne parisienne qui vacille sur impulsion de Frédéric Merlin.

Tags :

Frédéric Merlin

BHV

Shein

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Patron véreux le 11/10/2025 à 10:48

Qu'il commence par payer ses fournisseurs qu'il méprise ainsi que ses salariés.

Il doit 1 an d'impayés au Slip Français et bien d'autres fabricants honnêtes qui se battent pour maintenir leur production en France !!!

Et maintenant c'est de la crasse chinoise fabriquée par des enfants qu'il va refourguer.

Ces méthodes de voyou sont une honte pour notre économie.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.