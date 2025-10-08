Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin effraie la Banque des Territoires qui parle d'une "rupture de confiance"

L'homme d'affaires lyonnais, qui exploite les lieux avec la Société des Grands Magasins, vient d'apprendre que la Banque des Territoires se retirait des négociations pour racheter les murs du BHV Marais à Paris.
"Cette décision fait suite à l'annonce d'un partenariat conclu entre la SGM et Shein, entreprise dont le modèle ne correspond pas aux valeurs et à la doctrine d'action de la Banque des territoires", a déclaré l'entité de la Caisse des dépôts.
La Banque des territoires évoque même une "rupture de confiance" puisqu'elle aurait "pris connaissance de ce partenariat (avec Shein ndlr) par voie de presse, sans aucune information préalable, entrainant en conséquence une rupture de confiance entre les deux parties".
Au Figaro, Frédéric Merlin estime que la Caisse des Dépôts a été victime de "pression politique". Selon lui, ce retrait ne signifie pas la fin de la transaction, puisque d'autres acquéreurs potentiels seraient sur les rangs.
Un nouveau coup dur pour le Lyonnais, après le refus net et non justifié d'Anne Hidalgo de refuser le naming BHV pour l'enceinte du Stade Français.
je ne suis pas là pour soutenir la fabrication chinoise , mais il y a fabrication chinoise par des ouvriers et fabrication chinoise par des prisonniers, des esclaves , des enfants pour sheinSignaler Répondre
Cette M... de marque n'a rien à faire au BHV, c'est évident !Signaler Répondre
Et toutes ces personnes qui se prétendent écologistes qui vont acheter ces produits, base de la pollution et fabriqués par des enfants exploités.Signaler Répondre
Il vaut mieux mettre un magasin chinois que des enseignes de Bobos qui fabriquent en Chine ou au Bengladesh , pauvre cloche !Signaler Répondre
c’est totalement honteux de mettre ce magasin chinois au BHV, je ne savais pas que nous étions tombé aussi bas en France.Signaler Répondre
On nous rabat les oreilles en nous disant de ne pas consommer ces vêtements qui ne sont pas faits en respectant les droits de l’homme, et on nous installe un corner au BHV à Paris… Mais c’est une honte