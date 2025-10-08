Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin effraie la Banque des Territoires qui parle d'une "rupture de confiance"

L'homme d'affaires lyonnais, qui exploite les lieux avec la Société des Grands Magasins, vient d'apprendre que la Banque des Territoires se retirait des négociations pour racheter les murs du BHV Marais à Paris.

"Cette décision fait suite à l'annonce d'un partenariat conclu entre la SGM et Shein, entreprise dont le modèle ne correspond pas aux valeurs et à la doctrine d'action de la Banque des territoires", a déclaré l'entité de la Caisse des dépôts.

La Banque des territoires évoque même une "rupture de confiance" puisqu'elle aurait "pris connaissance de ce partenariat (avec Shein ndlr) par voie de presse, sans aucune information préalable, entrainant en conséquence une rupture de confiance entre les deux parties".

Au Figaro, Frédéric Merlin estime que la Caisse des Dépôts a été victime de "pression politique". Selon lui, ce retrait ne signifie pas la fin de la transaction, puisque d'autres acquéreurs potentiels seraient sur les rangs.

Un nouveau coup dur pour le Lyonnais, après le refus net et non justifié d'Anne Hidalgo de refuser le naming BHV pour l'enceinte du Stade Français.