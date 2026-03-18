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Ils visaient une voiture de luxe en pleine nuit près de Lyon : trois jeunes stoppés net par la police

Ils visaient une voiture de luxe en pleine nuit près de Lyon : trois jeunes stoppés net par la police
Ils visaient une voiture de luxe en pleine nuit près de Lyon : trois jeunes stoppés net par la police - LyonMag

Les vols de voitures restent un fléau persistant dans l’agglomération lyonnaise.

Une intervention rapide des forces de l’ordre a permis de mettre fin à une tentative de vol à Oullins-Pierre-Bénite. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mars, vers 3h30, un équipage de police surprend deux individus en train de s’activer autour d’un box, rue Ferrer. À l’intérieur, une voiture de luxe est stationnée.

Selon les premiers éléments, les deux suspects tentaient de forcer l’accès au véhicule lorsque les policiers les ont interceptés sur place. Un troisième homme a également été interpellé à proximité. Il se trouvait au volant d’une voiture équipée de fausses plaques d’immatriculation. Il était par ailleurs dépourvu de permis de conduire.

Âgés d’une vingtaine d’années, les trois individus sont soupçonnés de vol aggravé. Le conducteur devra également répondre des infractions liées à la conduite sans permis et à l’usage de fausses plaques.

Les suspects ont été immédiatement placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.

Tags :

vol de voiture

2 commentaires
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Ex Précisions le 18/03/2026 à 16:52

Oullins n'est pas Lyon...
Je sais que la pastèque est nulle sur le sujet mais on ne va pas lui mettre la délinquance de la France entière sur le dos ;-)

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phil 6 le 18/03/2026 à 16:35

il faut rapidement arrêter tous les délinquants avant lundi, car si Doucet est malheureusement élu dimanche soir, à partir de lundi ils supprime tous les policiers en accord avec LFI

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