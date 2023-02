Lyon : deux hommes arrêtés pour vol de voiture

La police a reçu un signalement concernant des vols à la roulotte dans des véhicules stationnés dans le 7e arrondissement de Lyon. Un équipage s’est rendu sur place, guidé par le requérant qui suivait les deux individus. Ils ont été arrêtés et la fouille du véhicule a permis de trouver de nombreux objets préalablement volés.

L’un des hommes, âgé de 54 ans, défavorablement connu des services de police avait en sa possession une bombe lacrymogène, un couteau et un cutter. Durant les auditions, le second individu de 48 ans, très défavorablement connu des services, a reconnu les faits tandis que son partenaire n’a que partiellement avoué.

Les deux suspects ont été présentés au parquet ce mercredi en vue d’une comparution immédiate (CI). Le plus jeune des deux hommes a été écroué ce jeudi tandis que le second a été laissé libre et sont tous deux en attente d’une CI ce jeudi.