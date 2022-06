Près de Lyon : deux adolescents menacent un automobiliste avec un couteau et lui volent sa voiture

Ces deux adolescents, mineurs et défavorablement connus des services de police, sont soupçonnés d'avoir menacé un automobiliste avec un couteau afin de lui voler sa voiture, stationnée sur un parking à Meyzieu.

Choquée, la victime a prévenu la police et les forces de l'ordre ont rapidement retrouvé les deux suspects. Ces derniers ont été interpellés alors qu'ils rentraient dans leur quartier à Bron à bord du véhicule volé plus tôt, et en possession de la carte bleue de la victime et d'un couteau.

En garde à vue, les deux individus ont reconnu les faits. Ils ont été présentés au parquet samedi avant d'être laissés libres. Une information judiciaire a été ouverte.