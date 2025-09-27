Fête trop bruyante à Lyon : un voisin excédé sort un couteau, le tribunal tranche

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné jeudi 18 septembre un homme de 49 ans pour avoir menacé son voisin avec un couteau lors d’une soirée de crémaillère trop bruyante à son goût.

Les faits remontent au 27 mars dernier, rue du Pré-Gaudry, dans le 7e arrondissement. Alors que Lucas, 22 ans, descendait chercher des pizzas pour ses amis, son voisin l’avait interpellé avant de brandir un couteau et de tenter de lui porter un coup.

"Les cartons sont complètement entaillés", ont constaté les policiers, rapporte PressPepper. L’homme avait aussi giflé un autre jeune, lequel lui avait rendu la pareille.