Fête trop bruyante à Lyon : un voisin excédé sort un couteau, le tribunal tranche

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné jeudi 18 septembre un homme de 49 ans pour avoir menacé son voisin avec un couteau lors d’une soirée de crémaillère trop bruyante à son goût.
Les faits remontent au 27 mars dernier, rue du Pré-Gaudry, dans le 7e arrondissement. Alors que Lucas, 22 ans, descendait chercher des pizzas pour ses amis, son voisin l’avait interpellé avant de brandir un couteau et de tenter de lui porter un coup.
"Les cartons sont complètement entaillés", ont constaté les policiers, rapporte PressPepper. L’homme avait aussi giflé un autre jeune, lequel lui avait rendu la pareille.
À l’audience, le prévenu, décrit comme "alcoolique" et "dépressif" depuis quatorze ans, a reconnu avoir "trop réagi" : "Je reconnais que c’est très excessif, j’ai compris que ça aurait pu être beaucoup plus grave", a-t-il déclaré.
Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction de port d’arme pendant trois ans. "Les faits sont graves : quand on se sert d’un couteau, on peut tuer", lui a rappelé la présidente. Contrairement aux réquisitions du parquet, aucune obligation de soins n’a été prononcée, le prévenu suivant déjà des cures régulières contre son alcoolisme.
On a quand même des lois sur le tapage diurne et nocturne qui ne sont pas absolument pas respectées, le bruit est reconnu comme pouvant nuire à la santé mais aucun moyen n'est donné pour lutter contre ce fléau, la police ne se déplaçant que trop rarement . Ces violences pourraient être évitées si les nuisances pouvaient être reconnues et combattues, au lieu de ça on culpabilise l'agresseur sur son alcoolisme et sa dépression alors que les nuisances sonores, en fonction des conditions de chacun, peuvent être de véritables tortures psychologiques .Signaler Répondre
Et au bout de 3 ans il pourra à nouveau avoir une arme ???Signaler Répondre
Le fait que la peine soit minime pour ne pas dire inexistante ,j'aimerais qu'on m'explique pourquoiSignaler Répondre
interdiction de port d'arme pendant trois ans ?
C'est à dire que ce " plochtron " pourra sortir armé dans trois ans , et qu'il n'aura plus de couteaux pour couper sa viande puisqu'en l'occurence , dans cette affaire , il a menacé avec un couteau !
Pauvre justice , heureusement qu'aucun jeune ne lui a mis un point dans la gueule , parce que lui , il serait allé en garde à vue.
La tolérance aux bruits de voisinage a des limites. Des chiens qui aboient jour et nuit, des fêtes bruyantes et alcoolisées tous les jours ou presque, des coups de perceuse ou tondeuses à gazon à 8h du matin ou 20h le dimanche... Le respect n'existe plus, n'est plus enseigné. L'être humain est devenu égoïste, individualiste, après moi le déluge. Triste société que les soixante-huitards et leurs descendants ont créée.Signaler Répondre
La tolérance au 'niveau -2000..aucun espoir la récidive est laSignaler Répondre
J'espère qu'ils n'ont de voisins qui'crient comme dans la pub pour Manix...Signaler Répondre
Des générations d’enfants gâtés qui n’ont Que faire de leurs voisins. Des crevards qui par économie , organisent des Karaoké 🎤 chez eux au lieu de sortir comme avant sans déranger le voisinage.Signaler Répondre
J’ai eut à taper plusieurs fois chez ses personnes, la plupart ne se rendent même pas compte du bruit qu’ils font et des conséquences que cela leur engendrer , beaucoup aujourd’hui vont jusqu’à tué par peur d’être agressé. Deux ne m’ont même pas ouvert par peurs d’être agressé je pense , alors que je suis tolérant et polis pour m’exprimer gentiment dans un premier temps . D’autres personnes, d’autres générations, d’autres mœurs car ils ne sont pas des délinquants ou des racailles , juste des jeunes personnes TRÈS mal élevés et sans aucune éducation, si respect pour les autres .
Le mec a failli tuer et vs vs incriminé les jeunes…. Prends tes médoc et remonte ds la chambre de ton Ehpad mon vieux !Signaler Répondre
Y s’est pris une tarte et il a compris qu’il pouvait rien faire Dc a sorti le couteau.Signaler Répondre
Elles sont où les hyènes habituelles !???Signaler Répondre
Tout va bien en fait !Signaler Répondre
Et rien contre les merdeux avec leurs tapage évidemmentSignaler Répondre