Villeurbanne : laissé libre après avoir poignardé un jeune homme qui faisait du bruit pour rentrer chez lui

Samedi soir, un jeune homme de 19 ans avait été poignardé à deux reprises alors qu’il tentait de rentrer chez lui, rue Louis-Becker à Villeurbanne. Alors qu’il avait oublié ses clés, et ne voulait pas utiliser l’interphone puisqu’il est de confession juive et respectait scrupuleusement le shabbat, il avait sifflé et crié pour attirer l’attention de sa famille afin que cette dernière descende lui ouvrir.

Mais un résident de l’immeuble, agacé par le bruit, était descendu armé d’un couteau puis avait poignardé le jeune homme au bras et dans le bas du ventre. La victime avait été prise en charge dans un état grave, son pronostic vital était alors réservé. Selon nos informations, une ITT de 15 jours a été délivrée pour le jeune homme poignardé.

L’agresseurs présumé, âgé de 42 ans, avait été violenté par la famille de la victime avant de trouver refuge chez un voisin. Il était aussi passé par l’hôpital pour recevoir des soins. Dix jours d’ITT ont été délivrés pour ce dernier.

Interpellé et placé en garde à vue, il a été présenté devant le parquet ce lundi puis mis en examen. Il a finalement été laissé libre, sous contrôle judiciaire. Une information a été ouverte.

J.D.