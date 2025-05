Près de Lyon : le centre-ville de Vernaison prochainement rénové

Toujours plus de vert à Lyon et son agglomération.

La Métropole de Lyon a publié un communiqué pour annoncer le projet de rénovation du centre-ville de Vernaison et plus précisément de la place du 11 Novembre 1918 et du 8 Mai 1945.

L’objectif derrière ce projet est de conserver les 48 places de stationnement en zone bleue tout en apportant plus de vert à la place. Une fontaine, des sanitaires publics, des espaces de repos et des espaces verts sont au programme pour rendre l’endroit plus agréable et plus accessible aux piétons, PMR et cyclistes. Ces derniers disposeront d’ailleurs d’arceaux pour garer leur bicycle.

"L’amélioration de la nature en ville répond à deux enjeux climatiques : lutter contre les îlots de chaleur et prévenir les risques d’inondation et de pollution par une meilleure infiltration des eaux pluviales", peut-on lire dans le communiqué de la collectivité.

Au total, les travaux de transformation de la place vont coûter 579 925 euros à la Métropole de Lyon, dont 410 124 euros dans le cadre du budget Projet de territoire. "Une nouvelle subvention de 40 000€ a été votée en Commission permanente afin de compléter les aménagements futurs, à savoir l’installation d’une fontaine et de sanitaires publics, des équipements relevant des compétences de la commune", ajoute la Métropole.

Le début des travaux est prévu pour l’automne 2025, avec une livraison en novembre.