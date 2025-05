"Défendons la démocratie et notre République" : des élus de la Métropole de Lyon s’insurgent contre la direction de l’Université Lyon 2 à propos de l’affaire Fabrice Balanche

Il semblerait que la polémique autour de l’Université Lyon 2 ne soit pas encore éteinte.

Dans le nouveau numéro du Journal du Dimanche, paru le 25 mai, une centaine de sénateurs avaient signé une lettre ouverte pour s’offusquer des dérives idéologiques de la faculté et du manque de réaction de la part de la direction vis-à-vis du maître de conférences en géographies, Fabrice Balanche, victime d’une intrusion en plein cours par des militants pro-palestiniens.

Suite à cela, les réactions se sont enchaînées, comme celle du groupe politique La Métro Positive, présidé par le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon.

La direction de Lyon 2 une nouvelle fois visée

"C’est une faute professionnelle et personnelle qui doit interroger l’Université Lyon 2 sur la légitimité de sa présidente à poursuivre ses fonctions. C’est aussi la révélation au grand public que ces militants du terrorisme bénéficient d’une complicité idéologique de la part de responsables administratifs et de membres de la classe politique", peut-on lire dans le communiqué du groupe publié ce lundi.

Cette missive, qui n’hésite pas à apporter un soutien de poids envers Fabrice Balanche, vise à réclamer à Lyon 2 d’apporter également "un soutien sans faille" et d’assurer "sa liberté académique et sa sécurité pour poursuivre ses enseignements". Elle demande également à Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, "d’exiger de l’Université Lyon 2 les garanties du respect du principe de laïcité et de lutte contre l’islamisme politique et d’en informer le conseil de la Métropole".

L’objectif est clair : continuer la pression exercée sur la direction de la faculté.