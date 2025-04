Le ministre recadre la présidente de l'université Lyon 2 : "J’attends une protection sans ambiguïté et sans condition des enseignants"

Mais la présidente de l'Université Lyon 2, incitée à la démission par la droite et l'extrême-droite pour avoir lâché Fabrice Balanche, le maitre de conférences dont le cours avait été interrompu par des étudiants le 1er avril dernier, doit faire face à la colère de son ministre de tutelle.

Philippe Baptiste, dans une interview au Figaro, fustige la décision d'Isabelle von Bueltzingsloewen de tempérer son soutien à Fabrice Balanche, et s'être dit "pas étonnée" qu'il ait été ciblé à cause de "ses positionnements sur Gaza".

"Il peut y avoir des désaccords vifs au sein de la communauté universitaire, mais j’attends des présidents d’universités une protection sans ambiguïté et sans condition des enseignants-chercheurs et ce, quelles que soient les circonstances et les opinions personnelles de chacun", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur.

Interrogé également sur l'hystérisation du débat sur le conflit israélo-palestinien dans les facultés françaises et notamment à Lyon 2, Philippe Baptiste place un second avertissement à Isabelle von Bueltzingsloewen : "Ce débat doit laisser la place à chacun de s’exprimer sans subir aucune pression, et je compte sur les présidents pour identifier les dérives et les sanctionner si nécessaire".