Affaire Fabrice Balanche : une centaine de sénateurs rédigent une lettre ouverte contre "l'islamogauchisme" véhiculé à l’Université Lyon 2

Dans le JDD du dimanche 25 mai, une centaine de sénateurs ont signé et publié une lettre ouverte. "L’Université se meurt si la liberté s’y tait" : voici le nom de la missive à l’encontre de l’Université Lyon 2 et adressé au ministre de l’Enseignement supérieur.

Pour rappel, l’établissement est dans la tourmente depuis le 1er avril dernier, date à laquelle le maître de conférences en géographies, Fabrice Balanche, avait vu son cours être interrompu par des militants pro-palestiniens.

"Ce qui s’est passé à la faculté Lyon 2 n’est ni un petit incident, ni un dérapage isolé provoqué par des jeunes exaltés. C’est une offensive concertée d’idéologues sectaires, de militants wokistes adossés à un islamisme qui ne cesse de tester nos limites", peut-on lire au sein de la lettre qui attaque "l'islamogauchisme" qui serait véhiculé par des étudiants mais aussi des universitaires.

La présidente de la faculté, Isabelle von Bueltzingsloewen, est également dans le viseur des sénateurs suite à son manque de soutien clair au maître de conférences.

En conclusion de cette missive, un passage à l’action est demandé au ministre de l’Enseignement : "Au nom d'une idéologie radicale, les recrutements de professeurs et de chercheurs sont biaisés, la captation et le fléchage des financement organisés, la recherche orientée, la controverse étouffée et le pluralisme muselé".

De quoi remettre de l’huile sur le feu dans cette affaire qui n’en finit plus de faire du bruit…