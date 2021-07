Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu demande un délai supplémentaire pour l'application du pass sanitaire

C’est en étant très remonté que Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur du centre de shopping, a convoqué la presse ce vendredi en fin de journée. L’objectif premier d’une telle action est de demander aux autorités de repousser la mise en oeuvre des consignes sanitaires au 15 septembre prochain dans les centres commerciaux de la Part-Dieu et Confluence.

Selon lui, il sera tout bonnement impossible de contrôler tous les clients, même s'il dit "comprendre l'utilité du pass sanitaire". "On fait 75 000 entrées par jour. On va devoir faire des contrôles d’identité et de QR code alors qu’on n’y est pas habilité : c’est plus de 30 secondes par client (…) on a fait des calculs et cela signifie que les clients devront faire 17 km de queue en semaine à l’entrée Vivier-Merle", explique-t-il d’un air abattu.

De plus, le centre commercial compte 22 accès et selon la direction, il faudra trois ou quatre agents par porte pour tenir le dispositif.

Une situation également "ingérable" pour les commerçants, représentés ici par Éric Amsellem, président du groupement d’intérêt économique de la zone. Il évoque un sentiment d’injustice en expliquant craindre que les très longues files d’attente ne fassent fuir les clients vers les autres boutiques de la Métropole de Lyon, non-contraintes à un pass sanitaire. Un coup dur pour les occupants de la Part-Dieu qui ont déjà dû fermer 107 jours depuis le début de l’année 2021.

Pas question donc de clore les portes cet été. C’est tout l’intérêt de cette demande de délai : il faut trouver d’autres solutions.

Vers des contrôles aléatoires ?

Pour éviter à tout prix la création d’embouteillages, Jean-Philippe Pelou-Daniel propose d’instaurer des contrôles d’identité et de pass sanitaire aléatoires. "On est plus armés pour ça", assure-t-il en rappelant qu’un dispositif sanitaire très strict est déjà en place depuis le début de la pandémie et que la Part-Dieu fait son devoir citoyen en proposant un centre de vaccination. "Il faut être vacciné pour venir se faire vacciner ?", ironise-t-il à ce sujet.

Pour résumer ses propos, le directeur du centre commercial a dressé une liste exhaustive de ses revendications : la nécessité d’un délai supplémentaire pour mettre en place toutes ces nouvelles restrictions décidées "trop hâtivement", l’abandon du contrôle systématique au profit des contrôles aléatoires et enfin, la réalisation de ces contrôles par des agents habilités tels que des membres des forces de l’ordre.

Jean-Philippe Pelou-Daniel s’est montré plutôt confiant, en comptant évidemment sur des décideurs "sensés" et "à l’écoute".

