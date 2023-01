Une plateforme pour encourager les femmes à poursuivre le sport pendant leur grossesse

"L’idée au départ n’était pas une plateforme mais une marque de vêtements de sport adaptés à la grossesse". Le projet de Joana Jacuzzi n’a finalement cessé d’évoluer. "J’avais ressenti le manque quand j’étais enceinte de mon premier garçon. Je ne trouvais rien de très adapté techniquement à la grossesse et au sport", se souvient-elle étant également sensible à l’éco-responsabilité de l’offre proposée.

Après un an de réflexion et de travail, MomOut Family voit le jour en novembre dernier avec l’objectif de montrer qu’il est possible de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)