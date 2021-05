Près de Lyon : en cavale, il frappe sa compagne enceinte

La victime avait déposé plainte la veille au commissariat de Dijon, affirmant avoir été frappée et menacée de mort.

Le suspect, considéré comme dangereux et susceptible d'être porteur d'une arme, a rapidement été identifié. En cavale, il a finalement été localisé et arrêté. La perquisition à son domicile a permis aux policiers de découvrir une arme à blanc et des cartouches, ainsi qu'une bombe lacrymogène.

En garde à vue, l'individu a reconnu avoir giflé la victime et l'avoir menacée de mort pour l'intimider. Il a été présenté au parquet et devrait être jugé en comparution immédiate ce mercredi.