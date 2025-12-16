Lyon : un homme blessé par balle à la Part-Dieu

Un tir d’arme à feu a retenti ce lundi 15 décembre, aux alentours de 21h30, rue Antoine-Charial, dans le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3e). Selon les premiers éléments, un homme connu des services de police a été atteint au mollet, rapporte Actu.fr.

Blessée, la victime est parvenue à se réfugier dans un appartement voisin. Elle y a été localisée par des policiers de la brigade anticriminalité, rapidement déployés sur place après le signalement des coups de feu.

Pris en charge par les secours, l’homme a été transporté en urgence à l’hôpital Édouard Herriot. Son pronostic vital n’était pas engagé, mais ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale.

Les investigations s’orientent vers une possible tentative de règlement de comptes. La victime avait été interpellée deux jours plus tôt, samedi 13 décembre, dans le quartier de la Guillotière, aux côtés de cinq autres individus. Ils étaient impliqués dans une rixe violente, notamment à l’aide de barres de fer. Des similitudes, notamment la présence des mêmes véhicules sur les deux scènes, ont été relevées par les enquêteurs.

Dans le cadre de l’intervention policière menée lundi soir à la Part-Dieu, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier l’auteur du tir.