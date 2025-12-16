Lyon : les urgences dentaires de l’hôpital Édouard-Herriot transférées pendant les fêtes

Du lundi 22 décembre au samedi 3 janvier inclus, les patients seront accueillis au centre de soins dentaires des Hospices Civils de Lyon, situé 8 rue de l’Université, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Ce transfert temporaire vise à garantir la continuité des soins d’urgence durant cette période, dans des conditions jugées optimales par les HCL. Le centre de soins dentaires dispose de 15 fauteuils dédiés, permettant de maintenir l’activité et d’accueillir les patients nécessitant une prise en charge rapide. Les personnes reçues pourront également programmer leurs soins de suivi sur place, en fonction des disponibilités.

Pendant cette période, le site habituel de l’hôpital Édouard-Herriot, situé pavillon T, place d’Arsonval dans le 3e arrondissement, sera fermé aux urgences dentaires.

Au centre de soins dentaires du 7ᵉ arrondissement, les urgences dentaires seront assurées du lundi au vendredi de 8h30 à 15h, ainsi que le samedi de 8h30 à 11h, à l’exception des 25 décembre et 1ᵉʳ janvier, jours de fermeture.

Les urgences prothétiques seront, quant à elles, prises en charge les matins du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30, hors jours fériés.

Les dimanches et jours fériés, les patients sont invités à contacter le 15, afin d’obtenir les coordonnées du chirurgien-dentiste de garde.

Le centre de soins dentaires est accessible en transports en commun, via le tramway T1 ou le bus 35 (arrêt Rue de l’Université).