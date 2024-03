Crise d'angoisse d'une salariée à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon : l'accident du travail reconnu

Mise à jour à 18h20 avec le droit de réponse des HCL : "Les HCL, comme ils l’ont déjà fait par le passé, démentent formellement le harcèlement et l’agression d’une professionnelle de l’hôpital Edouard Herriot par un sexe en plâtre ou quel autre objet que ce soit. En décembre 2023, une déclaration d’accident de service a été déposée par une professionnelle de santé à la suite d’une crise d’angoisse survenue pendant son temps de travail. Cette dernière s’était vu indiquer un arrêt de travail. Après enquête administrative auprès d’une quinzaine de professionnels, dont la plaignante, la Direction a relevé que la crise d’angoisse avait été déclenchée par des remarques adressées par d’autres soignants du service à cette professionnelle. Cette enquête a aussi permis d’établir formellement qu’aucune agression physique avec quelque objet que ce soit ne s’était produite. La reconnaissance d’un accident de service repose uniquement sur le fait que la professionnelle a ressenti une angoisse, médicalement reconnue, pour des faits qui ont eu lieu sur le temps et le lieu du travail. Par ailleurs, les Hospices Civils de Lyon tiennent à souligner qu’ils déclinent depuis des années un vaste plan d’action de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. La sensibilisation et la formation des professionnels a été intégrée à ce plan d’action bien avant l’alerte lancée par le syndicat FA-FPH, via notamment le lancement d’une application dédiée accessible sur smartphone ainsi que sur la plateforme de formation interne des HCL".

Article initial : La direction de l'hôpital Edouard-Herriot a reconnu l'accident du travail d'une soignante en arrêt depuis fin décembre. Cette femme avait subi des violences verbales le 23 décembre de la part d'un collègue.

Ce dernier la soupçonnait de l'avoir dénoncé après avoir distribué une liste de questions à ses collègues dans le but de détendre l’atmosphère. Mais dans le texte, il était possible de lire des phrases choquantes comme : "Aimez-vous recevoir un doigt dans l’anus ?" ou "pratiquez-vous des fellations ?"...

Pour se venger, le membre du service réanimation de HEH l'avait insultée sur les réseaux sociaux avant de brandir un sexe en plâtre signé de la main de plusieurs collègues.

La FA-FPH s'est félicitée de cette reconnaissance de l'accident du travail, le syndicat a révélé dans un communiqué que les HCL avaient également validé des formations contre les violences sexistes et sexuelles qui seront "intégrées prochainement au futur plan de formation" des salariés.