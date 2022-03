Lyon : la “cellule d’urgence parcours personne âgées” étendue aux hôpitaux Edouard Herriot et de la Croix-Rousse

La “cellule d’urgence parcours personnes âgées”, aussi appelée CUPPA a été inaugurée en septembre 2019 à l’hôpital Lyon Sud. Et les retours de cette innovation ont mené à son déploiement à l’hôpital Edouard Herriot le 6 décembre 2021 et à l’hôpital de la Croix-Rousse le 10 janvier dernier.

Cette mise en œuvre a été orchestrée pour répondre à un besoin croissant dans les années à venir : d’ici 2030, la part de la population âgée de plus de 80 ans sur l’aire urbaine lyonnaise s’apprête à doubler, soit une hausse de plus de 100 000 personnes. C’est pourquoi les Hospices Civiles de Lyon ont développé à l’aide de leur Institut du Vieillissement (I-Vie) un dispositif d’accueil spécialisé pour les personnes de plus de 75 ans, la CUPPA.

Cette cellule propose une permanence de 8h à 19h du lundi au vendredi de deux infirmières qualifiées et d’un médecin gériatrique à mi-temps. La CUPPA accueille alors au sein des urgences les personnes de plus de 75 ans qui ont été préalablement reçues et identifiées par l’équipe de service. La situation des patients est évaluée, ce qui permet une orientation directe dans le parcours de soin le plus adéquat.

Ce service permet alors de compléter les dispositifs existants en amont des urgences, soulageant les services de ces dernières, “en limitant les hospitalisations inappropriées et en permettant une meilleure insertion du patient dans la bonne filière au regard de son besoin de soins,” précisent les Hospices Civiles de Lyon.

“Nous apportons une expertise gériatrique appréciée : appeler les familles, les infirmières de villes, échanger sur les besoins spécifiques du patient avec son médecin traitant, récupérer ses ordonnances, etc. Cela complète la prise en charge et facilite un potentiel retour à domicile dans d’excellentes conditions. Nous avons notamment des créneaux de consultation dédiés, qui permettent de fixer un rendez-vous dès les jours suivants. Puis, surtout, nous appelons chaque patient dans les 48 heures suivant sa sortie des urgences, afin de s’assurer que tout se passe bien. Cette attention est très appréciée et très efficace, car elle sécurise le retour à domicile pour le patient comme pour nous,” détaille le docteur Chrislène Arsicot, médecin-gériatre de la CUPPA à l’hôpital Edouard-Herriot.

Les chiffres à l’issue de l’évaluation de ce service mis en place à l’hôpital Lyon Sud sont encourageants : sur les 1380 patients pris en charge par la CUPPA en 2021, 90% d’entre eux ont été auscultés en moins d’une heure. 100% de ces personnes de plus de 75 ans se sont vues proposer une solution par la CUPPA, que ce soit par une consultation ou hospitalisation programmée, ou une hospitalisation immédiate. A noter que près d’un tiers des patients non-déjà suivis ont obtenu une consultation ultérieure en filière gériatrique, alors qu’ils étaient moins d’1% avant la mise en place de la CUPPA. Un bilan encourageant pour cette innovation des Hospices Civils de Lyon.