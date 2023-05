Lyon : un employé des HCL victime d’une crise cardiaque seul à son poste de travail 

Et ce, après l’annonce de la mort d’un agent des Hospice Civils de Lyon. La victime, dont l’âge est encore inconnu, a été tuée jeudi soir par une crise cardiaque alors qu’elle se trouvait à son poste de travail, chargée du guichet d’entrée du parking de l’établissement de santé.

Selon Actu Lyon, qui a interrogé la direction, une visiteuse bloquée par la barrière dans son véhicule a alerté les équipes médicales qui n’ont pas pu sauver le malheureux.

Le syndicat FA-FPH a dénoncé la mort de ce travailleur isolé et met en cause un manque d’effectifs et un refus de la direction de recruter un second agent après ce drame. Les HCL ont répondu que toutes les mesures de secours avaient été mises en place, mais que l’homme victime de la crise cardiaque n’aurait pas eu le temps d’enclencher son dispositif d’alerte.