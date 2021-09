Vénissieux : il fait un arrêt cardiaque alors qu’il s’en prenait aux policiers

Ce lundi, vers 23h30 à Vénissieux, les policiers se sont rendus dans le quartier Charréard à la suite d’un accident de la circulation entre deux véhicules qui n’avait pas fait de blessé. Mais arrivé sur place, les fonctionnaires se sont heurtés à l’animosité d’un homme qui était passager de l’une des voitures selon Le Progrès. L’individu a vociféré, avant de pousser un agent.

C’est alors que la compagne de l’homme virulent, mais aussi son père et son frère qui étaient jusque-là dans le logement familial situé non loin, ont surgi. Selon les policiers, le reste de la famille fraichement débarqué a également commencé à s’en prendre à eux par des coups, des insultes, des menaces ou encore des crachats. Du gaz lacrymogène a été utilisé pour ramener le calme et interpeler tous les membres du groupe.

Mais rapidement, le père de famille âgé de 53 ans a été pris d’un arrêt cardiaque. Les policiers ont immédiatement réalisé un massage avant que la victime ne soit transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital. Elle serait désormais hors de danger.

Jugés ce mercredi en comparution immédiate, deux frères, ainsi que la compagne de l’un d’eux ont été condamnés à 5 mois de prison avec sursis. Âgés de 25 à 27 ans, ils devront également suivre un stage de citoyenneté. Le père devrait être jugé ultérieurement.