Lyon : une manifestation pour réclamer le gel des loyers ce samedi

La hausse des taux d'emprunt a freiné la fièvre acheteuse des propriétaires, les biens sont moins nombreux que la demande et les promoteurs renoncent même à certains programmes.

Ce samedi, les associations de locataires de la Métropole de Lyon et du Rhône entendent manifester pour réclamer un gel des loyers. Le rendez-vous est fixé à 14h place Guichard, pour un court défilé jusqu'à la préfecture du Rhône. Une délégation sera alors reçue.

Pour la Confédération syndicale des familles (CSF), le logement "abordable et décent pour tous" doit s'accompagner d'autres mesures plus politiques comme "la hausse des APL", "un plan massif d'isolation et de rénovation des passoires thermiques", "la taxation des gros patrimoines immobiliers" et "l'arrêt des expulsions".

"Cette année, les loyers vont encore augmenter de 3,5%. Cela fera 7,1% en un an, presque un 13e mois de loyer sans compter l'inflation sur le prix de l'alimentation, de l'essence, mais aussi de l'énergie", poursuit la CSF, qui s'en prend au gouvernement qui "aggrave la crise (...) plutôt que de produire en priorité les logements sociaux dont nous avons besoin".

A noter qu'à Lyon et à Villeurbanne, la Métropole de Lyon a instauré l'encadrement des loyers. La collectivité a aussi annoncé récemment un plan de 10 millions d'euros pour relancer les opérations stoppées de constructions de logements sociaux. Entre 600 et 900 futurs nouveaux logements doivent ainsi être sauvés.