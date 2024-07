Lyon : nouveaux aménagements autour de la place Gabriel Péri pour "améliorer durablement le cadre de vie à la Guillotière"

La place Gabriel Péri, située entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, a vu l’achèvement des premiers espaces publics réaménagés. Ces travaux, d'un budget de près de 2 millions d’euros, comprennent notamment la végétalisation, l’amélioration des cheminements piétons, la facilitation des livraisons et la création de terrasses.

Parmi les réalisations majeures, nous retrouvons la simplification des traversées piétonnes et cyclistes du cours Gambetta. Un large passage piéton central a notamment été ajouté. Les débouchés du double sens cyclable de la rue Paul Bert et de la Grande rue de la Guillotière ont été créés. Le "tourne-à-gauche" depuis le cours Gambetta côté est, vers la rue de Marseille et la Grande rue de la Guillotière a quant à lui été supprimé.

290 m² d'espaces verts

En outre, aux carrefours avec les rues Moncey, Lacroix, Bonnefoi et Villeroy, le trottoir a été élargi et des passages piétons surélevés ont été créés. Les livraisons ont été déplacées sur les rues transversales, et une placette végétalisée a été aménagée au carrefour avec la rue Villeroy et l’avenue de Saxe.

Le cours Gambetta a également été végétalisé. Des bandes de végétation basse ont été plantées au pied des arbres existants, et le trottoir une nouvelle fois élargi pour intégrer des terrasses de restaurants.

La requalification de la placette de la Poste a abouti à la création d’un "îlot de fraîcheur" et d’un espace central dédié aux piétons. Des bandes de végétation basse et des arbustes ont été plantés représentant au total 290 m² d'espaces verts.

Encore des travaux à venir

Des travaux supplémentaires sont prévus pour 2025. L'allongement des quais de la station de tramway T1 permettra d’accueillir des rames plus longues, augmentant ainsi la capacité du tramway de 30 %. La sécurisation des déplacements à vélo sera également renforcée avec la réalisation de la Voie lyonnaise 12, accompagnée d’une végétalisation des abords.

En parallèle, les exécutifs écologistes soulignent que des actions sont menées pour lutter contre l'habitat indigne et requalifier les immeubles dégradés, créant ainsi du logement social et abordable. La réflexion sur l’amélioration du cadre de vie à Gabriel Péri se poursuit, avec des projets de requalification du Centre Liberté Péri et un travail global sur les espaces publics du quartier pour renforcer son identité multiculturelle.