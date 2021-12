Aménagement de la rive droite du Rhône : un espace de concertation installé sur la place des Terreaux à Lyon

Le projet concernera 2,5 km de voies, entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni, et 125 000 m² d'espaces publics, dont les ponts Morand, Lafayette, Wilson, Guillotière et Université. Jusqu'au 30 décembre, l'ensemble des habitants de la Métropole sont amenés à donner leur avis sur le visage futur de la rive droite du fleuve. Plus de 900 contributions ont d’ores et déjà été recueillies auprès de 782 participants.

Afin de faire connaître le projet, la Métropole et la Ville de Lyon installe à compter de ce mercredi et jusqu’à samedi un espace de concertation sur la place des Terreaux avec de nombreuses animations à l’exemple d’une exposition sur la rive droite et son histoire ou encore d’ateliers pour le jeune public.

