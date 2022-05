Lyon : la concertation pour l’aménagement du 3e tronçon de la rue Garibaldi lancée en juin

L’aménagement de ce 3e tronçon de la rue Garibaldi à Lyon a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants en supprimant la trémie, à l’instar de ce qui a été déjà fait sur les deux tronçons précédents et en végétalisant l’espace public.

"La livraison des deux premières tranches de travaux, en 2014 pour le tronçon Vauban-Bouchut et en 2019 pour le tronçon Bouchut/Arménie, a permis d’offrir des espaces publics de qualité et confortables pour l’ensemble des modes actifs, avec notamment la suppression des trémies routières Lafayette et Paul Bert. Le projet sur le 3e tronçon a pour objectif de confirmer le caractère apaisé de la rue Garibaldi avec, en premier lieu, la suppression de la trémie Garibaldi / Félix Faure / Gambetta dont les nuisances sont considérables en termes de bruit et de pollution pour les riverains. La circulation automobile sera apaisée et permettra, grâce aux aménagements, d’apporter davantage de confort aux piétons", explique la Commission dans un communiqué de presse.

Le projet permettra aussi la création d’une partie de la ligne 7 des Voies Lyonnaises qui ira de Rillieux-la-Pape à Solaize. Dans le cadre du projet, la végétalisation de la rue sera poursuivie ainsi que la désimperméabilisation de l’espace public. L’objectif est d’apporter un maximum de végétation et de replanter la place Stalingrad après l’abattage des platanes atteints par la maladie du chancre coloré.

Afin de répondre le plus précisément possible aux attentes des riverains, la concertation publique qui débutera au mois de juin est prévue pour une durée d’un mois. Le dossier de concertation sera disponible à l’Hôtel de Métropole mais aussi dans les mairies d’arrondissement concernées.

Pour les contributions par voie numérique, le dossier sera disponible sur le site de la Métropole.