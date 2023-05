Lyon : arrêté pour vol, il insulte un policier et dit ne plus se souvenir de rien

Aux alentours de 7h10, à la sortie du métro place Gabriel Péri dans le 7e arrondissement de Lyon, ce jeune de 21 ans lui aurait déposé un couteau sous la gorge d’un homme de 38 ans contre remise de son téléphone portable. En cherchant à se défendre, la victime aurait fait tomber le suspect et lui aurait involontairement donné un coup de couteau à l’abdomen occasionnant une griffure de quelques centimètres.

Les policiers sont arrivés sur place après un appel téléphonique et ont pu interpeller le suspect qui correspondait au signalement. Deux témoins de l’agression ont spontanément et formellement identifié l’interpellé comme étant l’auteur des faits. Il avait en sa possession un couteau à lame rétractable de 7 centimètres ainsi que 4 cartes bancaires et un téléphone portable ne lui appartenant pas. Un des propriétaires des cartes bancaires a été identifié et a ainsi porté plainte.

Durant sa garde à vue, l’homme de 21 ans a menacé un des policiers et a déclaré lors de son audition qu’il était sous l’emprise d’alcool au moment des faits et ne se souvenait de rien.

Présenté au parquet ce mardi en vue d’un jugement en comparution immédiate, le suspect a été écroué en attente d’un renvoi d’audience fixé au 30 juin.