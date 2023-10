"Victoire pour nos frères à Gaza" : le portail d'une synagogue tagué à Lyon

Une inscription en arabe, "Victoire pour nos frères à Gaza", a été réalisée dans la nuit précédente. Selon le Progrès, une caméra de vidéosurveillance a permis de filmer la scène qui s'est déroulée vers 2h30 et qui est l'oeuvre de deux individus encagoulés.

Une plainte a été déposée après cette importante du conflit israélo-palestinien et cet amalgame fait avec les juifs français.

Ce n'est pas la première fois depuis l'attaque terroriste du Hamas que la Duchère cède à la tentation de l'antisémitisme. Selon nos informations, des individus ont été vus passer devant la synagogue au lendemain du massacre organisé en Israël et cracher en direction du bâtiment saint, tout en hurlant "Allah Akbar".

Le dernier bilan français des regains de violence entre Israël et Palestine est de 30 ressortissants morts et 7 disparus. Selon Emmanuel Macron, une Française a été prise en otage "avec certitude" tandis qu'il existe un doute concernant six autres personnes.

Le Président de la République a expliqué à quelques journalistes vendredi qu'il se disait "confiant" et qu'il oeuvrait pour leur libération "par le truchement du Qatar".