Descente de police à la Duchère : les agents trouvent des drogues, des liasses ou encore une grenade

Un coup de filet "inter-service" a été mené, dans ce 9e arrondissement de Lyon régulièrement endeuillé par des fusillades entre trafiquants. Six individus ont été arrêtés. Les agents ont découvert lors des perquisitions 340 grammes de cocaïne, près de 200 grammes de cannabis mais aussi et surtout une grenade "M 75 Yougoslave" et 27 cartouches de calibre divers

L’enquête avait débuté en avril 2022, après de premières découvertes dans un appartement vacant de la Duchère. Les policiers avaient alors mis la main sur près de 500 grammes d’héroïne, 83 grammes de cocaïne et du matériel de conditionnement. Enfin, plus de 15 400 euros et une trottinette électrique d'une valeur de 3900 euros ont été saisis. Un vendeur et trois complices avaient déjà été identifiés par les enquêteurs, qui ne pensaient peut-être pas tomber ensuite sur des armes de guerre.

Présentés à la justice, quatre des six mis en cause depuis le 11 octobre ont été placés en détention provisoire. Les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire.