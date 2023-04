Lyon : réhabilitation de la barre Sakharov, peut-être la fin du trafic de drogue

Après les résidences Chapas et Plateau Sud qui ont toutes deux été rénovées, respectivement en 2017 et 2020, Sakharov vient clore un programme "d’amélioration du quartier de la Duchère" d’après les responsables des travaux.

Créée en 1962 et déjà réhabilitée une première fois en 1993, la barre Sakharov comporte 332 logements. L’intérêt premier de ces travaux est la rénovation thermique à une heure où le prix de l’énergie explose. Avec l’isolation des combles, une cave remplie avec de la laine de roche et les baies vitrées des séjours qui vont être remplacées, le bâtiment passera ainsi d’une classe énergétique E à C. Enfin, la ventilation sera améliorée dans l’ensemble de la résidence. Grâce à ces travaux, Raphaël Michaud, président de l’opérateur immobilier SACVL, affirme que non seulement le prix des loyers n’augmentera pas mais surtout que les charges seront amoindries : "Il y aura une baisse du nombre de kilowattheures et donc on gagne en économie d’énergie."

Une trentaine d’arbres plantés

Mais les questions sociales et écologiques sont également au cœur de la réhabilitation de la barre Sakharov. Par conséquent, 16 ascenseurs vont être créés pour les personnes à mobilité réduite et 13 nouveaux logements vont aussi voir le jour. Ces derniers seront quasiment tous traversants et sur tous ces appartements qui arriveront, 9 d’entre eux seront dédiés aux personnes âgées.

Les autres logements déjà existants seront quant à eux améliorés avec l’extension de pièces et l’ajout d’une deuxième salle d’eau dans les T6 qui pour l’heure n’en possèdent qu’une seule. Pour rester sur le sujet de l’eau, un réseau d’eau chaude collectif sera aussi créé pour faciliter l’accès. Il est également prévu d’intégrer une voie pour les pompiers et de faire reculer les voitures pour laisser plus de place aux piétons et aux cyclistes. Par conséquent, de nouveaux locaux pour vélos verront le jour au rez-de-chaussée.

Concernant l’écologie, le sol sera désimperméabilisé et plus d’une trentaine d’arbres seront plantés, à savoir 26 sur le parking Ouest et 8 dans le jardin Est. Etant donné que du bitume sera enlevé, cela laissera plus de place à la végétalisation, un choix assumé par le maire de Lyon Grégory Doucet : "Il faut préserver le patrimoine végétal et l’enrichir."

"Vivre à la Duchère, c’est une fierté"

Mais la barre Sakharov est aussi synonyme de trafic de stupéfiants. Le maire de Lyon le sait parfaitement et compte, à travers ce chantier, lutter contre ce trafic qui a fait couler du sang ces dernières années : "On va ramener de la sécurité en travaillant sur les ouvertures de l’immeuble". A l’heure actuelle, la sécurité n’est pas vraiment le mot que l’on pourrait employer pour définir le bâtiment. Justement, des caméras de vidéosurveillance vont être installées et tout l’éclairage sera refait. Mais est-ce que ce sera suffisant en cas de règlements de comptes à l’arme de guerre ?

Malgré cela, le maire de Lyon considère cet endroit comme plus qu’agréable : "Pour beaucoup d’habitants, vivre à la Duchère c’est une fierté car au-delà des bâtiments, il y a des équipements publics comme la médiathèque ou la piscine à proximité." Les travaux sur la barre Sakharov devraient durer deux ans pour terminer fin avril 2025 pour un coût total de 22,5 millions d’euros dont la quasi-entièreté est financée par la SACVL à hauteur de 20 millions d’euros. Le reste est financé par le plan de relance de l’Etat (1,2 million d’euros) et la prime EcoRenov (1,3 million d’euros).

A.C.