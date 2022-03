Kalashnikov, grenade : la barre Sakharov de la Duchère revient sur le devant de la scène à Lyon

L’imposant bâtiment du quartier de la Duchère a une vue imprenable sur la capitale des Gaules, qu’elle fournit abondamment en drogue. Car la barre est l’une des plaques tournantes du deal dans l’agglomération. Et c’est essentiellement pour cela que les faits divers s’y multiplient, avec une escalade vertigineuse dans la violence et la dangerosité des armes utilisées.

Dernier fait en date donc, ce samedi soir, peu avant minuit. Dans des circonstance qui restent encore à déterminer, une fusillade a éclaté.

Selon nos informations, une Kalashnikov a été utilisée, ainsi qu’une grenade offensive. Cette dernière n’est normalement pas mortelle, mais elle contient du TNT et ne doit pas être manipulée au moment de l’explosion sous peine de blessures graves voire létales. Des douilles d'AK-47 et une goupille de grenade ont été retrouvées sur place, confirmant ainsi nos écrits.

Le bilan fait froid dans le dos : 4 adolescents blessés. Trois par balles et le dernier à cause de la grenade. Sont-ils directement liés au trafic de drogue ou sont-ils des victimes collatérales, se retrouvant au milieu d’un règlement de comptes ?

Et surtout, pourquoi le travail des forces de l’ordre est-il si difficile alors que la réputation de la barre Sakharov n’est plus à faire ? Premièrement parce que sans dispositif d’envergure, les policiers sont des cibles. L’élément déclencheur de cette montée de la violence reste tout de même des tirs d’armes automatiques sur une patrouille de la BAC, obligée de riposter en octobre dernier.

Dans la foulée, le préfet du Rhône s’était rendu sur place à l’occasion d’une descente médiatisée et qui avait abouti sur un contrôle infructueux des parties communes. Le tireur et son arme n’ont jamais été retrouvés.

L’absence de caméras de vidéoprotection, pointée du doigt par le ministre de l’Intérieur en personne l’automne dernier, ne facilite pas les choses. Et le maire Grégory Doucet ne semble pas pressé de faire avancer les choses. Son audit sur la vidéoprotection à Lyon, démarré en 2020, est en course pour le titre de l’étude la plus longue de France.