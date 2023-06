Tassin : des travaux d’aménagement démarrent sur la place de l'Horloge

Pour des raisons de sécurité, des travaux réorganisant la circulation et la verdure de la place Pierre Vauboin sont prévus de juin à novembre. En effet, les trottoirs très dégradés ne sont pas conformes à la réglementation et les cheminements piétons et cyclistes sont jugés dangereux par la Métropole de Lyon.

La première phase des travaux, au sud de la place, se déroule du lundi 5 juin à fin août sur la rue de la République à l’Est en passant par l’avenue du Général De Gaulle. La seconde phase s’étendra de fin août à fin novembre au nord de la place, de la rue de la République à l’Ouest par l’avenue Victor Hugo. Les travaux consisteront en des terrassements des trottoirs – démolition, décroutage, pose de bordures – creusement des fosses de plantation pour la future végétation, réalisations des bétons, des enrobés de la piste cyclable et de la chaussée, la pose de mobiliers comme des arceaux vélos et des potelets et le marquage au sol.

Au total ce sont 12 arceaux vélos, un anneau cyclable autour de la place, un espace pour les personnes à mobilité réduite, 3 bancs de repos et 8 arbres qui seront installés d’ici cet automne.

A noter que durant toute la période des travaux, tous les accès piétons et cyclistes seront maintenus, sauf ceux des voitures qui verront leur place se réduire.

Le montant total des travaux est estimé par la collectivité écologiste à 600 000 euros.