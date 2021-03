Prix du gaz et du tabac, nouvelle étiquette-énergie, livraison des repas : quels changements en ce 1er mars dans le Rhône ?

Ce 1er mars ne fera pas exception à la règle. Ces traditionnels changements concernent tout d’abord le portefeuille puisque les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie augmentent ce lundi de 5,7% en moyenne ; la hausse sera de 1,5 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,4% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 5,9% pour les foyers se chauffant au gaz.



Le prix du tabac va également connaître des modifications en ce 1er mars. Selon la marque des paquets de cigarettes, il faudra débourser 10 centimes en plus ou en moins.

Un autre changement concerne l’évolution des étiquettes-énergie sur l’électroménager pour plus de lisibilité. Si les étiquettes allaient jusqu’à maintenant de A+++ à D, elles iront désormais de A à G dans le but de mieux guider les consommateurs concernant les produits économes. Sont concernés : les réfrigérateurs, les congélateurs, les caves à vin, les lave-linges, les lave-vaisselles, les téléviseurs et les écrans. Les étiquettes des ampoules attendront le mois de septembre.



Concernant la livraison des repas, les couverts et les sauces ne seront plus systématiquement inclus à partir de ce lundi dans la commande. Cela fait suite à la signature d’une charte par 19 acteurs de la livraison avec le ministère de la Transition écologique avec comme engagement la réduction des emballages en plastique.



A noter par ailleurs la prolongation du dispositif de chômage partiel jusqu’à la fin du mois de mars tout comme l’aide à la réparation du vélo sur le site coupdepoucevelo.fr avec au bout une somme pouvant aller jusqu’à 50 euros.