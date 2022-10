Energies : GRDF tente le pari du biogaz à Lyon

L’entreprise est persuadée d’avoir entre ses mains une énergie qui jouera un rôle important dans le futur.

Créé grâce aux stations d’épuration et des déchets agricoles, le biogaz n’est pas une énergie fossile, contrairement au gaz naturel. Un avantage non-négligeable en ces temps de crise géopolitique.

Une fois les déchets agricoles et des stations d’épuration récupérés, GRDF se charge de les mettre sous cloche. Privées d’oxygène, des bactéries vont se développer et transformer le C02 en biogaz. L’entreprise se charge ensuite d’épurer ce biogaz et de le transformer en biométhane (CH4), soit la même molécule que le gaz fossile. Il peut être ensuite inséré directement dans le réseau et utilisé par votre chaudière pour vous chauffer par exemple.

La filière est en peine expansion. Et GRDF se fixe de grands objectifs. "Notre enjeu, c’est de convertir l’ensemble du gaz en gaz renouvelable à horizon 2050, avec un palier à 20% en 2030" confie Guilhem Armanet, directeur clients territoires GRDF sud-est. Et pour arriver à cela, ce sont 1 à 2 méthaniseurs (des agriculteurs pour la plupart) qui se raccordent au réseau chaque semaine. Si pour l’instant, ce sont 39 sites qui sont raccordés en Auvergne-Rhône-Alpes, GRDF espère en avoir une cinquantaine d’ici la fin de l’année.

"Aujourd’hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons les Google et les Facebook du gaz renouvelable de demain" estime Guilhem Armanet. C’est dire à quel point le directeur est confiant.

Concernant le prix du biogaz, celui-ci est resté stable à 90 euros du mégawatt/heure, malgré la guerre en Ukraine. C’est tout le contraire pour le gaz fossile, qui est passé de 40 à 60 euros avant le conflit à entre 120 et 160 euros le mégawatt/heure ces derniers-jours.

GRDF alimente déjà 37 bâtiments publics de Lyon, dont des piscines, des crèches, des musées ou encore des mairies.

Un stand d’informations pour le public est présent place de le République à Lyon jusqu’au 15 octobre, de 10h à 19h.