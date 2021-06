Lyon : les logements de la Métropole toujours plus chers selon la Fondation Abbé Pierre

Ainsi, une analyse comparative a été menée entre l'évolution du prix des loyers et le taux d'effort, c’est-à-dire "le poids des dépenses allouées pour se loger". Au total, plus de 600 ménages locataires accueillis à la Maison de l'Habitat et l’Alpil à Lyon ont été sondés et le constat est sans appel : "les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus depuis le début des années 2000".

Dans le détail, la Fondation Abbé Pierre affirme que, "dans la métropole de Lyon, le prix au mètre carré d’un appartement ancien atteint ainsi 3334 euros en 2018. Entre 2007 et 2017, les prix ont augmenté d’environ 30% alors que le revenu médian n’a crû que de 17%. L’achat d’un appartement de 80m2 représente 5,6 années de revenus d’un ménage de deux adultes et deux enfants se situant dans la médiane de la distribution des revenus, soit 47 208 euros par an".

Ce décalage entre l’évolution des prix et celle des revenus peut s’expliquer par une série de facteurs pour la fondation : "des taux d’intérêt très bas et un allongement de la durée des prêts, les ménages s’endettant couramment pour des durées de 25 ans ou plus, une part croissante d’acquéreurs déjà propriétaires bénéficiant du produit de la revente pour se constituer un apport, ou encore une plus grande sélectivité sociale".

Dans l’étude, on découvre aussi que les loyers des ménages locataires du parc privé ont augmenté en moyenne de 21 % entre 2007 et 2020, soit une hausse supérieure à celle de l'ensemble des loyers sur l'agglomération lyonnaise fixée à +15 %. "Pour ces ménages modestes, le taux d'effort moyen pour se loger est de 53 %, certaines situations extrêmes se rapprochent même des 72 %" indique Abbé Pierre.

"Alors que les communes de Lyon et de Villeurbanne s'engagent dans une démarche d'encadrement des loyers, cette étude doit permettre une attention accrue des pouvoirs publics locaux quant aux mécanismes de régulation" conclut la Fondation.