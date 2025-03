Détournement de fonds publics : un jugement décisif pour Philippe Cochet... et Caluire-et-Cuire ?

Car le jugement qui sera prononcé dans le cadre du procès de Philippe Cochet pour détournements de fonds publics pourrait être lourd de conséquences.

Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre le maire LR de Caluire-et-Cuire, mais aussi (et surtout) 5 ans d'inéligibilité. Ce qui l'obligerait à quitter ses mandats à la mairie et à la Métropole de Lyon, et à ne pas pouvoir se représenter en 2026, ni même aux sénatoriales ou aux régionales de 2028...

Pour rappel, les faits se seraient déroulés lorsque Philippe Cochet était député de la 5e circonscription du Rhône. Sa femme Laëtitia, contre laquelle 18 mois de prison avec sursis ont été requis, était son assistante parlementaire et elle aurait bénéficié d'une rémunération durant des années sans avoir réellement travaillé selon les enquêteurs du Parquet national financier. Soit 749 000 euros de salaires et charges patronales, ainsi que 97 000 euros d'allocations-chômages perçues après la défaite aux législatives de 2017.

Si Philippe Cochet est épinglé par la justice et doit quitter la mairie de Caluire-et-Cuire, cela obligera le conseil municipal à désigner un successeur. Pour le moment, aucun nom ne filtre car la majorité fait bloc derrière son édile, en espérant qu'il échappe à une condamnation.

A la Métropole de Lyon également, cela obligerait l'élection d'un nouveau président pour le groupe de la droite, La Métropositive.

Or, le timing fait que quelques jours plus tard, le 15 décembre, les Républicains doivent désigner leur chef de file pour les élections métropolitaines de 2026.