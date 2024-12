Caluire-et-Cuire : Philippe Cochet n'a toujours pas démissionné, pas de conseil municipal extraordinaire à l'horizon

Une éternité, qui s'explique par la volonté de Philippe Cochet de ne pas se confronter à son opposition avant que son jugement ne soit prononcé.

Désormais condamné pour détournement de fonds publics, notamment à 5 ans d'inéligibilité, le membre des Républicains ne peut pas rester maire de Caluire, ni conseiller métropolitain.

S'il n'a pas siégé ce lundi, laissant son 1er adjoint Côme Tollet présider la séance, Philippe Cochet n'a toutefois pas encore démissionné. Il attend de recevoir la notification de la préfète du Rhône pour s'exécuter, et reste donc édile jusqu'alors.

Ce qui empêche la majorité de se réorganiser en conséquence. Car sans départ de Philippe Cochet, pas de conseil municipal extraordinaire pour désigner le nouveau maire.

De plus, les adjoints et conseillers municipaux jouent la carte de l'unité extrême, se refusant à communiquer les noms des élus pressentis pour succéder à celui qui occupait le siège de maire depuis 2008. Il faut donc s'enquérir de la situation auprès de Républicains hors Caluire, qui avancent les candidatures naturelles du 1er adjoint Côme Tollet, et de Bastien Joint, qui avait déjà remplacé Philippe Cochet comme candidat à la députation dans la 5e circonscription du Rhône en 2022 puis 2024.

Caluire terminera-t-elle l'année avec Philippe Cochet à sa tête ? Les élus seront-ils obligés de revenir pendant les fêtes de Noël pour ouvrir la nouvelle page du livre caluirard ?