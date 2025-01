Philippe Cochet débouté : le rejet de sa requête scelle son inéligibilité

Philippe Cochet (LR), ancien député et maire de Caluire-et-Cuire, a vu sa requête rejetée par le tribunal administratif de Lyon ce mercredi 15 janvier. Le juge des référés a refusé de suspendre l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2025, qui le déclarait démissionnaire d’office de ses mandats locaux à la suite de sa condamnation pour détournement de fonds publics.

L’ordonnance précise que "la requête de M. Cochet est rejetée en toutes ses conclusions". L’élu, condamné en décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité exécutoires par provision, contestait cette destitution.

Philippe Cochet avançait notamment que la décision préfectorale portait "une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de son mandat d’élu local" et qu’elle violait "le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs". Il demandait également au juge de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d’État, une démarche qui aurait pu suspendre l’arrêté et permettre son maintien temporaire en fonction.

Le juge des référés a estimé que "ni la perte de son mandat et des prérogatives qui y sont rattachées, ni la perte de ses revenus ne caractérisent une situation d’urgence" justifiant une suspension de l’exécution de l’arrêté. En outre, la QPC soulevée par l’élu a été jugée non recevable au regard des précédentes décisions du Conseil d’État.

Cette décision valide donc l’inéligibilité de Philippe Cochet, et pave la voie à l’élection d’un nouveau maire de Caluire-et-Cuire ce samedi 18 janvier. Bastien Joint, premier adjoint, devrait être désigné successeur.